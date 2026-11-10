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Quattro grandi compagnie aeree internazionali coinvolte nella promozione della Calabria, con campagne mirate sui principali mercati turistici europei e un investimento che, nei primi affidamenti, sfiora i 600mila euro. Entra nella fase operativa il programma di destination marketing internazionale affidato a SACAL dalla Regione Calabria, con l'obiettivo di rafforzare l'attrattività turistica del territorio, incrementare i flussi di visitatori stranieri e valorizzare il sistema aeroportuale regionale.

L'iniziativa nasce da un indirizzo della Giunta regionale dello scorso maggio, che ha previsto risorse aggiuntive – rispetto ai bandi già in essere – fino a un milione di euro per un programma di co-marketing da realizzare attraverso SACAL, società di gestione degli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. La strategia punta a collegare la promozione della destinazione Calabria alle opportunità offerte dai vettori aerei, sfruttandone i canali commerciali e le piattaforme digitali per raggiungere direttamente i potenziali viaggiatori.

Il percorso amministrativo ha preso avvio il 7 agosto con la pubblicazione di una procedura ristretta, alla quale hanno partecipato quattro operatori economici. Le offerte, presentate entro il 15 settembre, erano concentrate su specifiche aree geografiche, mentre il bando prevedeva un unico lotto comprendente tutti i mercati individuati dal programma.

Da qui la decisione di rimodulare la procedura, formalizzata il 2 novembre con l'annullamento in autotutela della gara originaria. Una scelta motivata dalla necessità di valorizzare la specializzazione degli operatori sui singoli mercati e di rendere più efficace l'attuazione delle campagne, attraverso interventi autonomi e calibrati sulle diverse aree di provenienza dei turisti.

SACAL ha quindi proceduto con affidamenti diretti distinti, ciascuno entro la soglia prevista dal Codice dei contratti pubblici. Lufthansa curerà le attività rivolte alla Germania, con un investimento di 170.678 euro; EasyJet quelle destinate alla Francia, per lo stesso importo; Austrian Airlines opererà sul mercato austriaco, con 158.600 euro; Wizz Air si occuperà dell'Europa Centro-Orientale, con 100mila euro. Gli importi sono comprensivi di IVA e raggiungono complessivamente 599.956 euro.

La scelta degli operatori risponde alle caratteristiche dei rispettivi mercati. Le compagnie dispongono infatti di reti commerciali consolidate, database clienti, sistemi di fidelizzazione e canali digitali proprietari, attraverso i quali sviluppare campagne pubblicitarie, contenuti promozionali e iniziative di comunicazione rivolte a un pubblico già interessato ai viaggi.

Il Piano Operativo regionale individua quattro direttrici: Germania, Austria e Svizzera, Francia, Europa Centro-Orientale e mercati complementari. I provvedimenti finora esaminati riguardano Germania, Austria, Francia ed Europa Centro-Orientale. Rispetto al tetto massimo del programma, rimangono 400.044 euro non ricompresi nei quattro affidamenti considerati.

Particolarmente serrato il calendario operativo. La convenzione tra Regione Calabria e SACAL è stata sottoscritta il 2 ottobre, mentre le attività dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026, per rispettare i termini del finanziamento PAC 2014/2020. La rendicontazione finale è prevista entro il 15 febbraio 2027.

Il programma rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di promozione internazionale della Calabria, con un modello che punta a utilizzare direttamente la capacità comunicativa delle compagnie aeree per intercettare nuovi flussi turistici. La sfida sarà trasformare la visibilità sui mercati esteri in un interesse concreto per la destinazione Calabria, sostenendo la domanda di viaggio e contribuendo a una maggiore distribuzione dei flussi turistici durante l'anno.