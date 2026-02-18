Brillano i due marchi del Vibonese. La storica guida gastronomica stila una classifica basata su una degustazione alla cieca condotta da giornalisti di settore e chef. Ecco come si sono posizionati i prodotti

Orientarsi tra le numerose marche presenti sugli scaffali dei supermercati non è semplice. Per venire incontro ai consumatori, la rinomata guida gastronomica Gambero Rosso ha stilato la classifica 2025 dei migliori tonni in scatola all’olio di oliva, frutto di una degustazione alla cieca condotta da esperti del settore e chef.

Tra i dieci prodotti selezionati spiccano due realtà calabresi – Sardanelli e Callipo – che portano il Vibonese sotto i riflettori, confermando la qualità e la tradizione radicata nella lavorazione locale del tonno.

La classifica completa del miglior tonno in scatola all’olio di oliva

Secondo la degustazione di Gambero Rosso, ecco come si posizionano i principali marchi presenti negli scaffali italiani:

Rio Mare – Tonno all’olio di oliva

– Primo classificato per delicatezza dei sentori di pesce e consistenza equilibrata.

Corsaro – Tonno a pinne gialle all’olio di oliva

– Ottima consistenza e sapidità bilanciata.

Sardanelli – Tonno pinna gialla all’olio di oliva

– Tradizione calabrese con profilo organolettico equilibrato nonostante la presenza significativa di olio.

Angelo Parodi – Trancio di tonno in olio di oliva

– Leggerezza dei profumi e sapidità delicata.

As do Mar – Tonno trancio intero all’olio di oliva

– Finali gradevoli con buona masticabilità.

Mare Aperto – Tonno, olio di oliva e un pizzico di sale

– Ricco di sentori di mare ma leggermente amaricante.

Callipo – Tonno all’olio di oliva

– Profilo olfattivo intenso e buona consistenza, con un finale gustativo più deciso.

Consorcio – Tonno in olio di oliva

– Note fruttate che a volte coprono il sapore del tonno.

Nostromo – Tonno pinne gialle all’olio di oliva

– Aroma potente ma con finale amaricante.

Mareblù – Tonno all’olio di oliva

– Note fruttate ma sapore di tonno meno presente.

Sardanelli: una tradizione calabrese tra olio e mare

La terza posizione di Sardanelli rappresenta un risultato di rilievo per l’azienda, realtà storica che mantiene un forte legame con l’antica tradizione tonnara. Anche se l’olio è presente in quantità significativa, la degustazione valorizza un profilo organolettico equilibrato, profumi delicati e una piacevole sapidità, segno di materie prime scelte con cura e lavorazione attenta.

Callipo: il marchio storico della costa tirrenica

Alla settima posizione figura invece Callipo, l’azienda fondata nel 1913 a Pizzo Calabro. Callipo è tra le realtà italiane più note per la lavorazione del tonno, con una produzione che privilegia il tonno Yellowfin selezionato e una lavorazione che mantiene una forte identità artigianale. Nel test di Gambero Rosso il tonno Callipo è apprezzato per consistenza e succosità, anche se con note olfattive e un finale gustativo più intensi rispetto ad altri concorrenti.

Calabria protagonista (anche) nella scatola

Seppure in testa alla classifica si inseriscano marchi di grande diffusione come Rio Mare e Corsaro, la presenza di due prodotti vibonesi – Sardanelli e Callipo – nella top ten del miglior tonno in olio di oliva rappresenta un attestato di qualità per la tradizione calabrese delle conserve ittiche.