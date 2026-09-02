La Commissione europea ha inserito ufficialmente ChatGPT, Reddit e Roblox nell'elenco dei servizi digitali sottoposti al livello più elevato di controllo e vigilanza ai sensi del Digital services act. La decisione è scattata in seguito alla dichiarazione dei tre colossi digitali di raggiungere almeno 45 milioni di utenti mensili medi nell'Unione europea. Superando la soglia stabilita per l'applicazione del regime di sorveglianza rafforzata.

Le nuove designazioni e le differenze tra le piattaforme

Nello specifico, la Commissione ha designato ChatGPT come "motore di ricerca online di dimensioni molto grandi" (VLose), mentre Reddit e Roblox sono stati classificati come "piattaforme online di dimensioni molto grandi" (VLop). La distinzione si basa sulle caratteristiche tecniche e funzionali dei servizi.

ChatGPT rientra tra i Vlose in quanto è un sistema di intelligenza artificiale in grado di rispondere alle query degli utenti effettuando anche ricerche dirette sul web. Viene dunque equiparata ad un motore di ricerca.

Reddit (spazio di discussione basato su comunità tematiche) e Roblox (piattaforma di gioco e creazione che permette agli utenti di pubblicare e usufruire di contenuti altrui) sono classificati come Vlop perché ospitano e consentono la diffusione al pubblico di contenuti di terze parti.

I nuovi obblighi e la scadenza di novembre

Con questo passaggio, le tre società non saranno più soggette solo alle regole generali del Dsa. Disporranno ora di quattro mesi di tempo (con scadenza a fine novembre) per adeguarsi a una serie di obblighi aggiuntivi e più rigidi. I nuovi requisiti impongono di valutare e mitigare i rischi sistemici derivanti dai loro servizi e dai loro sistemi algoritmici. Le tre aziende dovranno intervenire obbligatoriamente in quattro ambiti chiave il cui controllo a tutela degli utenti del web è direttamente sancito dal Digital services act.

Dovranno impegnarsi nella prevenzione della diffusione di contenuti illegali. Contrastare gli effetti negativi sui minori e la tutela del benessere fisico e mentale degli utenti. Assicurare la tutela dei diritti fondamentali, della sicurezza pubblica e l'integrità dei processi elettorali. Infine valutare e attenuare i rischi sistemici legati alla disinformazione.

Il mancato rispetto delle norme può comportare sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale.

Roblox, Reddit e ChatGPT sono già soggetti agli obblighi generali applicabili alle piattaforme online e ai motori di ricerca previsti dal Dsa. Ma ora, con la designazione di grandi dimensioni, viene compiuto un passo più ampio in termini di controllo e tutele per gli utenti. La supervisione e l’applicazione delle normative in materia sono ripartite tra la Commissione e i coordinatori dei servizi digitali, responsabili dei processi di conformità al Digital services act negli Stati membri.

Per verificare la conformità al Dsa, la Commissione europea acquisirà poteri investigativi diretti che le consentiranno di analizzare a fondo le funzionalità e gli algoritmi alla base di questi servizi.

Per gli utenti non cambierà nulla. Non sono previste restrizioni all’uso delle piattaforme.

Sono 28 le big tech sotto osservazione

Con l'ingresso di ChatGPT, Reddit e Roblox, sale a 28 il numero complessivo di piattaforme e motori di ricerca di dimensioni molto grandi monitorati attentamente dalla Commissione europea. La sorveglianza di Bruxelles è stata attivata, tra gli altri, su Meta, Microsoft, LinkedIn, Pinterest, WhatsApp, TikTok, Snapchat e X. Su Booking.com e sulle piattaforme di vendita online Amazon store, AliExpress, Temu e Zalando.

Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea con delega alla Sovranità tecnologica, alla sicurezza e alla democrazia, ha commentato la decisione sottolineando che i tre servizi "saranno ora soggetti a standard più elevati di controllo e responsabilità nell'Unione europea, in considerazione del loro forte impatto sui cittadini e sulla società". Virkkunen ha poi concluso avvertendo che l'esecutivo continuerà a monitorare con attenzione il panorama digitale e "non esiterà a designare qualsiasi piattaforma che soddisfi i requisiti" per la "supervisione rafforzata”.