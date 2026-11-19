Saranno cento le piazze italiane in cui domani, venerdì 20 novembre, si manifesterà per lo sciopero generale indetto dalla Cgil per l’intera giornata di lavoro. Salari e pensioni più alti, sicurezza sul lavoro, investimenti nella sanità pubblica e nell’istruzione sono le richieste che il sindacato porterà in corteo. A Roma il raduno è fissato alle 9.30 in piazza Vittorio. Sarà il segretario generale Maurizio Landini a concludere la manifestazione in via dei Fori Imperiali.

In Calabria si scenderà in piazza a Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme. A Reggio l’appuntamento è alle 9.30 in piazza Duomo, da dove partirà il corteo diretto a piazza De Nava. Qui, alle 10.30, è previsto il comizio conclusivo di Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria.

Le adesioni al corteo reggino

Alla vigilia del corteo, Gregorio Pititto, segretario generale della Cgil Area Metropolitana di Reggio Calabria, sottolinea ai nostri taccuini la risposta arrivata dalle associazioni. Alla manifestazione hanno aderito il Cidi, con Anna Borrello, l’Anpi, l’Ampa, il Coordinamento contro tutte le guerre e Territorio e Progresso. Tra gli aderenti figurano anche gli agricoltori, con A. Zangari.

Sul fronte politico hanno dato la loro adesione Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle e Possibile. Da Cinquefrondi sono arrivate le adesioni del circolo del Pd e del sindaco Michele Conia. Nell’elenco comunicato dalla Cgil compaiono anche Giuseppe Falcomatà e diversi consiglieri, oltre a S. Gioffrè e Valenzise.

Pititto si augura che nel corteo ci sia spazio anche per l’allegria. Pur con il peso delle difficoltà che spingono lavoratori e pensionati a manifestare, l’idea è che dalla piazza di Reggio arrivi «un messaggio di vita, di presenza».

A Palmi gli operatori dei rifiuti aspettano lo stipendio di ottobre

Allo sciopero generale aderiranno per l’intera giornata anche i lavoratori della M.E.A. Srl (Manna Ecologica Ambiente), impegnati nella raccolta dei rifiuti, nella pulizia e nello spazzamento a Palmi. Per gli operatori del cantiere la protesta arriva dopo lo stato di agitazione aperto il 28 ottobre. Secondo quanto riferiscono Filcams e Fp Cgil di Gioia Tauro, quasi tutti i dipendenti hanno ricevuto lo stipendio di settembre soltanto oggi, 19 novembre. Quello di ottobre è ancora da pagare.

Per entrambe le mensilità è stato chiesto l’intervento sostitutivo del Comune di Palmi. Per settembre, spiegano i sindacati, il Comune si era detto disponibile a intervenire subito, ma la procedura era rimasta ferma perché l’azienda non aveva trasmesso i dati necessari. Filcams e Fp Cgil segnalano anche ritardi nella consegna di buste paga e buoni pasto e nel pagamento delle retribuzioni accessorie. Per diversi dipendenti, aggiungono, da luglio 2025 non risultano versate le quote di Tfr destinate alla previdenza complementare. I ritardi nei versamenti al fondo Fasda avrebbero inoltre comportato la sospensione delle coperture sanitarie integrative.

Tra le contestazioni figurano anche i mancati rimborsi agli autisti per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, le difficoltà a ottenere i documenti per la cessione del quinto e i ritardi nel versamento delle quote sindacali trattenute in busta paga. «Dietro ogni ritardo o mancanza ci sono famiglie, impegni economici e il diritto alla salute e alla tutela previdenziale», sottolineano Valerio Romano della Filcams Cgil e Rocco Minniti della Fp Cgil. Durante lo sciopero, precisano, saranno garantite le prestazioni indispensabili.

Il lavoro che manca e la possibilità di restare

«Noi rischiamo di avere persone iperformate, ma senza opportunità dignitose». È il punto su cui insiste Pititto quando dalle ragioni nazionali dello sciopero si passa a quelle che riguardano più da vicino il Reggino. Si parla spesso di formazione e orientamento, osserva, ma per chi conclude gli studi il problema resta trovare un lavoro che consenta di rimanere nella propria terra. Dove le occasioni sono poche e i contratti precari, si finisce per cercare altrove. A pagarne il prezzo sono soprattutto le comunità delle aree interne, che vedono partire i propri giovani.

Di questo Pititto ha parlato anche oggi a Roma, intervenendo all’Assemblea di programma della Cgil. Nel suo intervento ha legato lo spopolamento al ruolo delle Città metropolitane e al dibattito sull’autonomia differenziata. «La questione meridionale non è una questione separata dal futuro nazionale. Un Paese che lascia indietro una parte dei propri territori è un Paese più debole, più diseguale e meno capace di affrontare le sfide che ha davanti», ha detto all’assemblea. Da qui la richiesta di mettere le istituzioni di area vasta nelle condizioni di programmare lo sviluppo e di investire in lavoro e servizi. Per Pititto, «il luogo in cui si vive non può determinare il valore dei diritti e delle opportunità a cui si ha accesso».

Dal caro vita alla protesta contro il riarmo

Lo sciopero, ricorda Pititto, era stato annunciato durante la manifestazione della Via Maestra a Roma, quando il Governo doveva ancora rendere pubblica la legge di bilancio. Per capirne le ragioni, spiega, basta guardare a quanto incidono il pieno di carburante e le bollette sul bilancio di chi vive di stipendio o di pensione. Sul fisco la Cgil ha presentato una proposta a tutte le forze politiche, comprese quelle di maggioranza, per chiedere un cambio di rotta rispetto alle scelte degli ultimi governi.

Quella di venerdì arriva dopo settimane di mobilitazioni. Alcune hanno già coinvolto singole categorie, come i lavoratori dei call center che, precisa Pititto, hanno scioperato l’11 novembre e domani non si fermeranno di nuovo. La data del 20 novembre è stata scelta anche per affiancare alla protesta del sindacato quella degli studenti europei per la pace e contro il riarmo. A unirle è la richiesta di destinare più risorse ai servizi pubblici. Nella partecipazione studentesca Pititto coglie anche un segnale politico. «I giovani tornano alla politica», dice. A colpirlo è che tornino a discutere tra loro, a formarsi un’opinione e a farla pesare nelle scelte che li riguardano.