Il ceo e co-fondatore del colosso dei chip lascia tra scandali personali e sospetti di spionaggio. Trump lancia Tim Cook

Tonfo Nvidia in Borsa, -13% dopo l’annuncio dell’addio del ceo.

Jensen Huang si è dimesso dalla carica di chief executive officer e da tutte le posizioni di vertice all'interno del consiglio di amministrazione di Nvidia. L'addio del manager visionario originario di Taiwan chiude un'era durata 33 anni, corso durante il quale ha co-fondato la società guidandola fino a superare i 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di Borsa e imprimendo una spinta decisiva al boom dell'intelligenza artificiale. Le dimissioni hanno effetto immediato e Huang è già stato sostituito.

Le dimissioni dopo lo scandalo

L'addio di Huang è giunto in seguito alla rivelazione di due relazioni extraconiugali intrattenute da Huang. Tra queste, fa discutere il legame con una top executive cinese di Megaspeed - società con sede a Singapore -, sospettata di essere una spia per conto della Cina.

Il cambio al vertice

Per guidare il gruppo in questa fase di transizione, il board di Nvidia ha nominato la chief financial officer Colette Kress come ceo ad interim, incarico che la dirigente ha formalmente accettato. Contestualmente, Harvey Jones ha assunto la presidenza del consiglio di amministrazione. L'azienda ha già avviato le procedure di selezione per la scelta del prossimo ceo permanente, precisando che verranno valutati sia profili interni sia esterni.

Trump lancia Cook (Apple)

La notizia ha suscitato anche la reazione del presidente americano Donald Trump, che sulla piattaforma Truth ha commentato la successione proponendo la guida di Apple: "Ora che il ceo di Nvidia Jensen Huang, che ha svolto un lavoro fantastico, si è dimesso, c'è un solo uomo in grado di prendere il suo posto: Tim Cook di Apple. Una leggenda che ne sostituisce un'altra!"

Wall Street in subbuglio: le reazioni dei titoli tecnologici

L'uscita di scena del fondatore ha generato un'immediata ondata di volatilità sui mercati finanziari. Alla riapertura delle contrattazioni al Nasdaq, il titolo Nvidia è arrivato a perdere fino al 13%. A mezz'ora circa dall'avvio della seduta, l'azione ha parzialmente recuperato terreno dimezzando il calo al -6,40%, attestandosi a poco più di 163 dollari.

Le dimissioni hanno avuto ripercussioni articolate sul resto del comparto tecnologico. Hanno accusato flessioni società direttamente legate al settore, come Oracle (-3%) e Micron (-4%). Hanno invece guadagnato i principali concorrenti di Nvidia. Advanced Micro Devices (AMD) e Broadcom hanno registrato guadagni rispettivamente dell'1% e del 4%.

Il Dow Jones ha mostrato un leggero rialzo dello 0,14% a 52.560,42 punti, mentre il Nasdaq ha registrato una flessione dell'1,44% a quota 25.100,09 e l'S&P 500 ha ceduto lo 0,75% scendendo a 7.562 punti.