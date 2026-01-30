Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’aggiudicazione per la progettazione e i lavori della nuova variante della SS 106 Jonica: 32 chilometri in nuova sede per migliorare sicurezza e mobilità della dorsale ionica calabrese. L’investimento complessivo ora ammonta a circa cinque miliardi

Un passo decisivo per il potenziamento della dorsale ionica calabrese. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’aggiudicazione efficace di due ulteriori lotti relativi alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori della nuova variante alla strada statale 106 “Jonica”, nel tratto compreso tra Sibari e Corigliano Rossano. L’investimento complessivo ammonta a circa 1,2 miliardi di euro.

I due lotti riguardano in particolare il segmento tra Coserie e Sibari, in provincia di Cosenza, e prevedono la realizzazione di un nuovo tracciato in variante, in nuova sede, per uno sviluppo complessivo di circa 32 chilometri. Un intervento strategico che si inserisce in un più ampio piano di ammodernamento della SS 106: ai 32 km ora aggiudicati si aggiungono infatti i 38 km già in costruzione del Terzo Megalotto, tra Roseto Capo Spulico e Sibari, e i 50 km relativi ai sei lotti di prossimo avvio tra Catanzaro e Crotone.

Complessivamente, l’operazione consentirà di dotare la dorsale ionica di ulteriori 120 chilometri di nuova SS 106 a quattro corsie, con caratteristiche autostradali, elevando in modo significativo gli standard di sicurezza e di fluidità della circolazione.

Con l’aggiudicazione dei due nuovi lotti, che si sommano ai sei interventi di prossimo avvio per un valore di 2,6 miliardi di euro e al Terzo Megalotto già in esecuzione, l’investimento complessivo sulla SS 106 supera i 5 miliardi di euro.

«Con l’aggiudicazione dei due lotti della SS 106 “Jonica” nel tratto Sibari–Corigliano Rossano – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – confermiamo il nostro impegno nel potenziamento delle infrastrutture calabresi, con l’obiettivo di migliorare in maniera significativa la sicurezza stradale, la qualità della mobilità e l’accessibilità dell’area ionica, favorendo al contempo lo sviluppo economico e sociale della regione».

L’appalto integrato, articolato in due lotti, comprende la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, oltre ai servizi di monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale e alle attività di bonifica da ordigni bellici.

Nel dettaglio, il Lotto 1, lungo circa 17 chilometri, è stato aggiudicato all’impresa Webuild S.p.A. per un importo complessivo netto di 531,2 milioni di euro. Il Lotto 2, con un’estensione di circa 15 chilometri, è stato invece assegnato al Consorzio Ordinario Eteria per un importo netto di 376,3 milioni di euro.

Le verifiche sui requisiti di ordine generale, tecnico-economico e antimafia si sono concluse con esito positivo, consentendo l’efficacia immediata delle aggiudicazioni ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Gli interventi rientrano tra quelli oggetto di commissariamento governativo, affidato con D.P.C.M. del 3 febbraio 2025, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge 32/2019, al Commissario straordinario e responsabile pro tempore della struttura territoriale Calabria di Anas, Luigi Mupo.