«Il comitato tirocinanti ministeriali esclusi prende le distanze in modo assoluto e significativo dagli articoli, privi di fondamento di verità, che si leggono in questi mesi sull’abbandono della classe politica e sul lavoro svolto dalla squadra Occhiuto - Cannizzaro in merito all’avviamento di un nuovo concorso per i tirocinanti esclusi dal precedente bando 1956 posti bandito da Formez e tenutosi il 26 luglio 2022, con la comunicazione solo 13 giorni prima dalla data della prova scritta è emerso che oltre il 50% degli ex tirocinanti Mic area 2 e 3 non fosse risultato idoneo».

Lo si legge in una nota diffusa dal comitato che riunisce i tirocinanti ministeriali, esclusi dal concorso bandito da Formez. Si tratta di 266 tirocinanti dei beni culturali. «Nell’ottobre del 2023 l’onorevole Francesco Cannizzaro insieme al presidente della Regione Calabria , Roberto Occhiuto, e all’onorevole Gianluca Gallo, assessore regionale, hanno subito accolto la delusione degli esclusi ex tirocinanti Mic proponendo uno specifico emendamento per la riapertura della partita. La proposta di emendamento dell’onorevole Cannizzaro prima approvata dalla commissione Bilancio poi è divenuta norma di legge.

Così si è rimesso in moto il tanto auspicato DPCM che speriamo venga di nuovo ripreso, con l’auspicio del reperimento delle risorse finanziarie opportune, per ripristinare successivamente la riapertura dei nuovi termini concorsuali che possa garantire tutta la platea degli interessati. L’opera di strumentalizzazione di altre forze politiche e sindacali ha scatenato malumore e malessere negli esclusi che a causa del bisogno di lavoro e della rabbia dall’esclusione si sono lasciati accecare dalla speranza e desiderio di ricominciare perdendo la lucidità di valutazione, e mettendosi nelle mani sbagliate di chi ha voluto soltanto il nostro male.

Abbiamo bisogno di una classe politica-sindacale giusta che non ci inganni e porti la Calabria sempre più in alto come stanno facendo il nostro presidente Roberto Occhiuto e l’onorevole Francesco Cannizzaro e tutto il team. Sicuramente gli ostacoli da superare non sono ancora terminati ma noi abbiamo piena fiducia nell’operato della squadra Occhiuto - Cannizzaro, gli unici a farsi carico e portavoce realmente di una risoluzione per noi non idonei.

Il comitato altresì confida nella ripresa di rapporti benevoli e nella rivalutazione generale dei non idonei al fine di giungere ad una soluzione vincente per tutti gli interessati e per puntare ad avere una Calabria sempre migliore, emarginando e sconfiggendo le becere strumentalizzazioni di qualsiasi tipo».