Sospendere immediatamente l’iter di approvazione d'aula relativo al transito del personale da ArtCal alla società in house AmCal Spa e l'apertura urgente di un tavolo di confronto istituzionale e sindacale volto a individuare soluzioni idonee a salvaguardare integralmente il perimetro del lavoro pubblico, i diritti acquisiti e l'inquadramento normativo del personale coinvolto. Sono queste le richieste che l’Fp Cgil Calabria indirizza alla Regione. Il sindacato ha più volte richiesto formalmente un incontro con la commissione consiliare competente per evidenziare i fondati profili di illegittimità e le gravi ricadute occupazionali della riforma, senza ricevere alcuna risposta.

«L’approdo del provvedimento in Consiglio regionale – afferma il segretario Fp Cgil Calabria Bruno Schipano – è avvenuto in assenza di un preventivo e trasparente confronto con le rappresentanze dei lavoratori e a fronte di perplessità sollevate anche all’interno della stessa maggioranza e dei rilievi emersi dalla documentazione tecnica. Ciò evidenzia una grave svalutazione delle relazioni sindacali e dei principi elementari di democrazia partecipativa».

«Rimane irrisolto e del tutto privo di idonea copertura giuridico-costituzionale – osserva – il nodo del personale ArtCal. In particolare, per i professionisti reclutati tramite regolare concorso pubblico per l’accesso alla pubblica amministrazione, l’ipotesi di un passaggio forzato verso una società di diritto privato (Spa) rappresenta una lesione delle garanzie di legge, dello status normativo e del perimetro retributivo propri del pubblico impiego. Tale condotta si pone in aperta e stridente contraddizione con la narrazione istituzionale orientata al diritto a restare e alla valorizzazione dei giovani talenti nella pubblica amministrazione calabrese: l’effetto concreto di questo blitz normativo è la precarizzazione e la perdita di tutele per chi ha scelto di mettere il proprio merito a servizio delle istituzioni regionali».

La Fp Cgil Calabria ribadisce che la riorganizzazione dei servizi non può e non deve avvenire a scapito dei diritti acquisiti né mediante scorciatoie che espongono gli atti regionali a rilevanti profili di illegittimità e incostituzionalità.

Per queste ragioni il sindacato sollecita l'immediata sospensione dell'iter di approvazione d'aula relativo al transito del personale da ArtCal ad AmCal SpA, l'apertura urgente di un tavolo di confronto istituzionale e sindacale per individuare soluzioni idonee a salvaguardare integralmente il perimetro del lavoro pubblico, i diritti acquisiti e l'inquadramento normativo del personale coinvolto.

«In assenza di un riscontro immediato e di un’inversione di rotta rispetto all’intenzione di proseguire tramite atti d'imperio, la Fp Cgil Calabria – si legge nella nota – riserva sin d'ora di attivare ogni forma di mobilitazione sindacale e di ricorrere a tutte le azioni legali e giurisdizionali competenti a tutela della legalità amministrativa e della dignità dei lavoratori».