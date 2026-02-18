Trecento milioni di euro per rafforzare la Zes Unica e sostenere gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno: una scelta che il sistema delle Pmi industriali interpreta come un segnale politico ed economico preciso, in un passaggio cruciale per la competitività del Sud.

«La conferma dello stanziamento di 300 milioni di euro a sostegno della Zes Unica e degli investimenti produttivi nel Mezzogiorno è un segnale concreto di attenzione verso i territori e il sistema delle Pmi industriali che rappresentano l’ossatura dell’economia meridionale», dichiarano in una nota Francesco Napoli, vicepresidente di Confapi con delega al Sud, e Raffaele Marrone, componente di Giunta con delega alla Zes Unica.

Per i rappresentanti di Confapi, la direzione intrapresa è quella corretta: «La scelta di rafforzare strumenti come la Zes Unica, semplificando le procedure e garantendo risorse certe, va nella direzione giusta: creare condizioni stabili per attrarre investimenti, sostenere la competitività e generare nuova occupazione».

Ma, avvertono, le risorse da sole non bastano. «Come Confapi riteniamo fondamentale dare continuità alle politiche di coesione e accompagnare gli incentivi con interventi mirati su infrastrutture, innovazione e accesso al credito».

Nel comunicato viene inoltre sottolineato il ruolo dell’esecutivo e, in particolare, del sottosegretario Luigi Sbarra: «Apprezziamo l’impegno del Governo e del Sottosegretario Luigi Sbarra nel mantenere alta l’attenzione sullo sviluppo del Sud, nella consapevolezza che la crescita del Mezzogiorno rappresenta una leva strategica per l’intero Paese».

Infine, il messaggio al sistema produttivo: «Le nostre Pmi industriali sono pronte a fare la loro parte», conclude Napoli.