L’annuncio della tregua di due settimane in Medio Oriente ha rasserenato un minimo i mercati e fatto sì che stamani il prezzo del petrolio diminuisse del 18% attestandosi a 93 dollari al barile, e quello del gas calasse del 19%, attestandosi a 43 euro al megawattora.

Marine Traffic segnala i primi attraversamenti dello Stretto di Hormuz. Avvisaglie della ripresa di una normalità, quantomeno dei commerci marittimi, da più parti auspicata. Con le navi nuovamente in movimento si può sperare che la situazione si regolarizzi nel giro di poche settimane anche se le forniture di gas e carburante potrebbero richiedere mesi per tornare normali. In Iran e nei paesi del Golfo finiti nel mirino della controffensiva militare del regime di Teheran si contano danni a non finire alle principali infrastrutture energetiche.

Si attendono notizie da QatarEnergy, principale produttore di gas del Medio Oriente. Gli impianti che riforniscono paesi europei ed asiatici, Cina, India, Giappone e Corea del Sud fra i primi, e che sono stati bersaglio di attacchi missilistici sono ancora chiusi per motivi di sicurezza.

Sono oltre mille le navi da trasporto ferme nel Golfo Persico o al suo imbocco, nel Golfo di Oman. Carichi del valore di miliardi di dollari.

Secondo il New York Times nel 2024 la Cina ha acquistato nell’area 110 miliardi di dollari di gas e petrolio. L’India 90, il Giappone e la Corea del Sud 80 ciascuno, gli Stati Uniti 23, la Francia 13, l’Italia 11, il Regno Unito 7, la Germania e la Spagna 5 miliardi ciascuno.

Secondo JP Morgan le ultime petroliere e metaniere che hanno attraversato Hormuz prima della chiusura arriveranno nei porti europei il 10 aprile e negli Usa ed in Australia nel corso dei 10 giorni successivi. Africa e Asia, invece, hanno già ricevuto gli ultimi carichi la scorsa settimana.