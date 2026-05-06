La Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso pubblico finalizzato al sostegno di eventi da realizzare sul territorio regionale, con l’obiettivo di qualificare l’offerta turistica, valorizzare le destinazioni e migliorare l’esperienza di visita, con particolare attenzione alla capacità di attrarre visitatori anche non residenti.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare (Poc) Calabria 2014–2020.

«L’iniziativa – dichiara l’assessore al Turismo e al Lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese – punta a rafforzare e qualificare il sistema turistico regionale attraverso la valorizzazione integrata delle risorse culturali, naturali e paesaggistiche. Con i 4 milioni di questo Avviso, per rafforzare l’offerta Calabria, intendiamo sostenere concretamente i territori, incentivando la creazione di eventi di qualità capaci di valorizzare le nostre eccellenze culturali, ambientali ed enogastronomiche per raffo. Investire sugli eventi significa generare attrattività, allungare la stagione turistica e creare nuove opportunità di lavoro. Vogliamo costruire un’offerta sempre più strutturata e competitiva, in grado di intercettare flussi turistici nazionali e internazionali e di raccontare al meglio l’identità autentica della Calabria».

Possono presentare domanda fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, aggregazioni di soggetti privati, altri enti senza scopo di lucro, Pro Loco iscritte all’Albo regionale, imprese, consorzi e società cooperative. È inoltre ammessa la partecipazione in forma associata, con l’individuazione di un soggetto capofila responsabile della presentazione e gestione del progetto.

Saranno finanziati progetti finalizzati alla realizzazione di eventi a valenza turistica, riconducibili ad almeno uno dei seguenti ambiti: tradizione, storia e identità locale; spettacoli dal vivo; enogastronomia e prodotti tipici; artigianato e design; natura, ambiente e outdoor.

Gli eventi dovranno avere una durata compresa tra 1 e 3 giorni consecutivi, svolgersi nel corso del 2026 – a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda ed entro il 31 ottobre 2026 – e prevedere un costo minimo di 20.000 euro, includendo l’integrazione tra evento e servizi turistici collegati alla fruizione del territorio. L’importo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a 50 mila euro.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma regionale “Istanze on line”, disponibile all’indirizzo https://documentale.regione.calabria.it/portale/, a partire dalle ore 12 del 5 maggio e fino alle ore 12 del 18 maggio 2026.

L’avviso è consultabile al seguente link: https://www.regione.calabria.it/avviso-pubblico-agora-calabria-rivolto-ad-enti-pubblici-e-soggetti-privati-della-regione-calabria-per-il-sostegno-a-progetti-di-valorizzazione-turistica/