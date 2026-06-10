La fiera del Lavoro resterà aperta anche domani dalle 9 alle 14. La testimonianza di Stefania: «Un'esperienza che fa crescere e acquisire consapevolezza. Non è la mia prima volta qui ma quello di quest'anno stato il colloquio più bello che io ricordi. Spero che mi chiamino per iniziare un nuovo percorso».

Il lotto D dell'università Mediterranea di Reggio diventa spazio vivo per chi offre e per chi cerca lavoro, ospitando la 14^ edizione del Professional day. La fiera del lavoro promossa dal settore Job Placement dell’ateneo, dalla Camera di Commercio con la sua azienda speciale In.ForM.A e dalla cooperativa Cisme sarà aperta anche domani dalle ore 9 alle ore 14.

Tanti i laureati alla ricerca di un’opportunità per restare qui a lavorare, ma c’è anche chi cerca un lavoro da conciliare con lo studio.

«Questa può anche essere l’occasione per trovare un lavoro adatto a noi studenti e che sia fattibile da gestire durante il periodo dell’università», racconta una studentessa al primo anno di Ingegneria informatica alla Mediterranea.

«Mi sono laureato qui alla Mediterranea in Ingegneria informatica e sistemi di Comunicazione. Ho sostenuto già diversi colloqui stamattina. Cerco qualcosa che mi stimoli e che mi consenta di restare nell’ambito in cui mi sono formato», racconta un giovane laureato.

Testimonianze Professional Day Mediterranea Reggio 10 giugno 2026

«Al di là di come andrà, è sempre molto utile rapportarsi con persone che non si conoscono parlando delle proprie competenze. Dunque è stato un'esperienza utile. Io vivo a Reggio ma mi sono laureata a Messina in Economia e Innovazioni imprenditoriali del Turismo e sono qui per confrontarmi con le opportunità che il territorio offre», racconta un’altra giovane laureata.

«Un'esperienza che fa crescere e acquisire consapevolezza. Non è la mia prima volta qui – racconta Stefania Caridi – ma quello di quest'anno stato il colloquio più bello che io ricordi. Sono stata molto a mio agio perchè le domande che mi sono state poste erano esattamente quelle alle quali avrei voluto rispondere. Riguardavano l’arte in ogni sua forma, che è l’ambito in cui vorrei lavorare. Mi sono laureata qui, alla Mediterranea, in Architettura e Restauro dopo essermi diplomata al liceo artistico. Adesso spero che mi chiamino per iniziare un nuovo percorso».

Testimonianze Professional Day Mediterranea Reggio 10 giugno 2026

Oltre tre mila colloqui per le 67 aziende, anche internazionali, impegnate a incontrare aspiranti collaboratori, collaboratrici e dipendenti. Aziende che si dicono soddisfatte di questa prima giornata e che hanno apprezzato il grado di motivazione delle candidate e dei candidati alle posizioni da loro messe a disposizione.

E non ci sono solo giovani ma anche chi, pure con titoli ed esperienza, cerca stabilità dopo anni di precariato

«Ho tante esperienze lavorative ma, trovandomi in Calabria e in quanto donna sono state esperienze di precariato ascrivibili a lavori brevi o saltuari e con fatturazioni con partita Iva. Avrei bisogno di stabilità – racconta l’agronoma Marisa Vizzari – ma anche di un lavoro che mi consenta di avere le adeguate soddisfazioni dopo i miei studi e le specializzazioni conseguite».