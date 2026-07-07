Tutto gratuito e gestito digitalmente attraverso un’App che il Governo mette a disposizione di genitori e figli. Decine di grandi aziende partner con finanziamenti milionari

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Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha inaugurato ufficialmente i Trump Accounts, un programma di investimento rivolto alle famiglie per i bambini nati tra il 2025 e il 2028. Consiste nell’apertura di un conto con un finanziamento iniziale di 1.000 dollari concesso dal governo Usa, con l'obiettivo di promuovere il risparmio e l'alfabetizzazione finanziaria precoce.

Istituiti nell’ambito del One Big Beautiful Bill Act, questi conti di investimento a tassazione differita mirano a trasformare radicalmente il rapporto tra i cittadini americani e i mercati dei capitali partendo letteralmente dalla culla.

Attraverso un'app dedicata, le famiglie potranno gestire i fondi, ricevere contributi da aziende partner e consultare moduli educativi interattivi. Il progetto punta ad allargare l'accesso ai mercati azionari, permettendo anche a datori di lavoro e organizzazioni benefiche di versare somme aggiuntive. Questa piattaforma rappresenta un nuovo strumento, dice il Tesoro Usa, «per costruire una sicurezza economica a lungo termine per le generazioni future».

L'apertura del conto è completamente gratuita e può essere effettuata tramite il portale ufficiale TrumpAccounts.gov. La gestione è interamente digitaleìizzata e centralizzata attraverso un'applicazione dedicata, lanciata ufficialmente il 4 luglio 2026, che offre diverse funzionalità.

Uno degli aspetti più innovativi del programma è l'integrazione di un percorso pedagogico. L'app include infatti 15 moduli interattivi di educazione finanziaria con lezioni che spiegano il funzionamento dei mercati dei capitali americani e il loro ruolo nel sostenere occupazione e imprese.

Aprendo i conti di investimento il Tesoro Usa spera di rendere l'economia "concreta e applicabile" per milioni di famiglie che finora non hanno avuto modo di avvicinarsi al mercato azionario.

Il ruolo del settore privato: come le aziende sostengono il programma

I Trump Accounts non sono un'iniziativa esclusivamente governativa. Il successo del programma poggia in larga misura sulla sinergia con il settore privato. Oltre 50 grandi aziende, soprattutto del settore tech, fintech, bancario ed assicurativo hanno già promesso il loro sostegno.

Micron, il colosso dei semiconduttori, ha già stanziato 250 milioni di dollari a sostegno del programma.

Visa, Dell, Mastercard, Uber, BlackRock e Comcast hanno annunciato contributi integrativi aziendali o fondi iniziali aggiuntivi per i beneficiari. Il programma offre un'opportunità anche alle aziende di dimensioni minori.

I datori di lavoro possono infatti versare contributi sui conti Trump dei figli dei propri dipendenti come parte del pacchetto di welfare aziendale

I vantaggi per le aziende

Il Tesoro Usa indica tra i vantaggi l’attrazione e la fidelizzazione dei talenti. Offrire un contributo al futuro finanziario dei figli dei dipendenti è un potente strumento per mantenere il personale in azienda.

I contributi aziendali godono di agevolazioni fiscali, che li rendono un benefit a basso costo per l'impresa ma ad alto impatto per il lavoratore. Il progetto è infine un investimento sociale. Le aziende contribuiscono direttamente a costruire un patrimonio duraturo per le famiglie, rafforzando al contempo la stabilità economica della comunità in cui operano.

Il Dipartimento del Tesoro ha attivato un canale di comunicazione diretto (TrumpAccounts@treasury.gov) per assistere le società interessate a implementare questi contributi.

Un ponte verso il futuro: traguardi a lungo termine

L’ambizione dei Trump Accounts è di lungo periodo. Gli strumenti analitici dell'app indicano che piccoli contributi regolari, accumulati nell'arco di 18 anni, possono trasformarsi in capitali fondamentali per tappe cruciali della vita adulta. Come ad esempio il finanziamento dell’istruzione superiore, che negli Usa ha costi elevatissimi. Oppure l'avvio di un'attività imprenditoriale, l'acquisto della prima casa, l'integrazione della futura pensione.

In un momento in cui milioni di americani, specialmente i più giovani e quelli a basso reddito, faticano a trovare un punto d'appoggio nell'economia, i Trump Accounts si propongono come il volano per una «proprietà diffusa» della ricchezza nazionale. Attraverso la combinazione di capitale iniziale pubblico, investimenti privati e una solida base educativa, gli Stati Uniti scommettono sulla creazione di una generazione di cittadini finanziariamente indipendenti e consapevoli della potenza dei mercati americani.