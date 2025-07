Nell’ambito del Vinitaly and the City, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, stamattina al Museo archeologico di Sibari si è svolta una importante seduta della Commissione Politiche Agricole (CPA) della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Della commissione fanno parte tutti gli assessori regionali all'Agricoltura d'Italia coordinati - per l’occasione - dall’assessore veneto Federico Caner: «Una seduta (a porte chiuse) per discutere di temi urgenti che partono dalla decisione della Commissione Europea

di tagliare i fondi in Agricoltura del 20% e di creare un “fondo unico”. Questo ci preoccupa - prosegue - e continueremo a difendere l’agricoltura e i nostri prodotti tipici che sono veicolo della qualità turistica di questo territorio».

Presente anche il ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha aperto i lavori esprimendo il suo plauso per l’organizzazione del Vinitaly and the City a Sibari e rimarcando l’orgoglio italiano: «Sono felice di essere qui e ringrazio l’assessore Gallo - ha detto -. Il Vinitaly è un successo, un evento capace di attrarre pubblico e rilanciare imprese, ma credo che abbia anche una suggestione in più: quella di utilizzare il clima del Sud per compensare a volte la mancanza di infrastrutture che ci sono in un sistema fieristico all’altezza delle regioni del Nord. Oggi, qui a Sibari, si ribadisce l’importanza di saper fare rete: in questo caso Veneto e Calabria rappresentano due regioni che racchiudono spirito di cooperazione e di collaborazione del sistema Italia, che è vincente».