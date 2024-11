Lo sviluppo del porto di Gioia Tauro potrebbe passare anche dalla Zes, la cosiddetta Zona economica speciale. In forte polemica con il governo giallo-rosso, la posizione della Regione Calabria rappresentata nel salotto di Pubblica piazza - il format di LaC Tv, condotto dal direttore di LaCnews24.it - dal vicepresidente della Giunta regionale Francesco Russo. I 300milioni destinati alla costituzione della Zes messi in campo dal precedente ministro Lezzi, si sono volatilizzati: «Il ministro Provenzano e quindi il governo M5s-Pd, con un’operazione semplicissima li ha tolti. Con una parola, “abrogati”». Per Russo si tratta di un fatto grave: «Ma come togliamo 300milioni e diciamo che stiamo rafforzando? È un paradosso».