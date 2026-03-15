Le storie che raccontiamo su un territorio influenzano scelte, investimenti e futuro. L’analisi che mette la nostra regione al centro dello scenario geopolitico propone uno sguardo diverso: una palla di neve che potrebbe diventare valanga e trasformare la visione strategica sul ruolo del Sud

Ci sono storie che pesano come macigni. E storie che invece cominciano come una palla di neve e, rotolando, possono diventare una valanga.

Per chi fa informazione, la differenza è decisiva. Perché le parole non si limitano a descrivere la realtà: la orientano. Possono diventare sabbia negli ingranaggi oppure l’innesco di un cambiamento. Possono convincerci che nulla sia possibile oppure aprire lo spazio mentale in cui qualcosa diventa finalmente pensabile.

L’articolo di Rocco Sicoli sulla Calabria come possibile hub digitale del Mediterraneo è, in questo senso, una piccola palla di neve.

Dentro quel ragionamento ci sono dati, fonti, elementi concreti: i droni iraniani che colpiscono data center nel Golfo Persico, i cavi sottomarini che attraversano il Mediterraneo, l’Università della Calabria che scala le classifiche mondiali in Computer Science. Un’analisi geopolitica seria, documentata. Ma il valore più interessante di quell’articolo non è soltanto nei numeri. È nello sguardo che propone.

Da decenni il racconto dominante sulla Calabria la descrive come un problema da gestire. Una regione cronica, assistita, immobile. Una terra dalla quale si parte e alla quale raramente si torna.

Questo racconto non è neutro. Entra nelle decisioni dei ragazzi che scelgono dove studiare, dei professionisti che decidono se restare, degli imprenditori che valutano dove investire. Alla lunga diventa una profezia che si autoavvera: se una terra viene raccontata solo come un limite, finirà per comportarsi come tale.

Eppure la geografia racconta un’altra storia.

Quella stessa posizione che per anni abbiamo percepito come periferica ci colloca oggi nel cuore di una delle infrastrutture più importanti del mondo contemporaneo. Circa il 16% del traffico internet globale attraversa il Mediterraneo. I cavi sottomarini che reggono quel traffico passano vicino alle nostre coste. Non è un accidente geografico: è una realtà materiale, tracciata sulle mappe.

Eppure tutto questo raramente entra nel racconto comune della Calabria.

La domanda, allora, è inevitabile: perché?

La risposta non può essere semplicemente scaricata sulla politica, anche se la classe dirigente calabrese ha responsabilità enormi nell’incapacità di trasformare potenzialità in progetto. Ma accanto alla politica c’è un altro attore che negli ultimi decenni ha contribuito a definire l’immagine pubblica della regione: l’informazione.

Per troppo tempo la grande stampa nazionale ha raccontato la Calabria quasi esclusivamente attraverso le sue emergenze. Senza contesto. Senza eccezioni. Senza possibilità.

Si è parlato del declino senza interrogarsi sulle ragioni per cui qualcuno decide comunque di restare o di tornare. Si è raccontato l’esodo senza chiedersi cosa potrebbe fermarlo. Così, spesso inconsapevolmente, si è alimentata quella stasi culturale che precede e rende inevitabile quella economica.

Nel frattempo il mondo è cambiato con una rapidità che pochi avevano previsto.

Un’Europa che si pensava definitivamente pacificata si è ritrovata improvvisamente a parlare di sicurezza e di guerra. Il sistema energetico globale sta cambiando sotto la pressione delle nuove tecnologie e della crisi climatica. Perfino regioni considerate simbolo di stabilità e ricchezza — come il Golfo Persico — sono diventate teatro di tensioni geopolitiche e attacchi alle infrastrutture digitali.

In questo scenario la sicurezza non è più soltanto una questione di confini, eserciti e basi militari. È sempre più una questione di reti, dati, cavi, connessioni.

Non è un caso che il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, nel documento pubblicato quest’anno con il titolo “Governare il cambiamento”, descriva per la prima volta le infrastrutture digitali come una componente centrale della sicurezza nazionale italiana.

È un cambio di paradigma.

E dentro questo cambiamento il Mediterraneo torna a essere uno spazio strategico. Con esso il Sud. Con esso il Mezzogiorno. Con esso — potenzialmente — anche la Calabria.

Non si tratta di retorica identitaria. Si tratta di analisi. Ma ogni analisi, se non trova uno spazio nel racconto pubblico, rischia di rimanere invisibile.

È qui che il ruolo dell’informazione torna ad essere decisivo.

Il compito di chi racconta un territorio non è soltanto registrare ciò che accade. È contribuire a creare il clima culturale dentro il quale certe idee diventano pensabili, certe scelte diventano desiderabili, certi investimenti diventano possibili.

Un territorio che non riesce a raccontarsi come risorsa difficilmente verrà trattato come tale.

Il racconto viene prima del progetto. La narrazione precede la politica.

Per questo un articolo come quello di Rocco Sicoli non è soltanto un esercizio di analisi geopolitica. È un tentativo di cambiare prospettiva. Una proposta di sguardo.

Può essere contestato, discusso, approfondito. Ma soprattutto dovrebbe essere preso sul serio.

La Calabria non ha bisogno di nuovi lamenta. Ha bisogno di uno sguardo capace di vedere ciò che esiste già e che troppo spesso rimane fuori dal racconto pubblico: università che crescono, infrastrutture che passano sotto le nostre coste, una posizione geografica che torna improvvisamente strategica.

Le opportunità geopolitiche, però, non restano aperte per sempre. I capitali si muovono in fretta. Le multinazionali investono dove trovano visione e interlocutori, non dove trovano rassegnazione e burocrazia.

Per questo le storie contano.

Una storia può bloccare un territorio per decenni. Un’altra può metterlo in movimento.

La palla di neve è partita. Decidere se lasciarla sciogliere o farla diventare una valanga dipende, ancora una volta, da come scegliamo di raccontare la Calabria.