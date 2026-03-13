Il capoluogo bruzio si prepara a uno degli appuntamenti più sentiti del territorio, attesi 450 espositori da tutta Italia. Spazio anche all’iniziativa Cena in Fiera. appuntamento alle 13 su LaC Tv
Cresce l’attesa a Cosenza per l’arrivo della Fiera di San Giuseppe 2026, in programma dal 15 al 19 marzo. L’evento sarà al centro di un approfondimento nella trasmissione Dentro la Notizia.
Con 450 espositori attesi da tutta Italia, la città si prepara a cinque giorni all’insegna di colori, sapori e tradizioni che ogni anno si rinnovano, trasformando la fiera in uno degli appuntamenti più sentiti del territorio.
Durante la puntata si parlerà delle principali novità di questa edizione con Rosario Branda, assessore alle Attività Produttive del Comune di Cosenza.
Spazio anche all’iniziativa “Cena in Fiera”, che aggiunge un importante valore sociale alla manifestazione: un gesto concreto di accoglienza e solidarietà che unisce la comunità agli ambulanti presenti in città. In studio sarà ospite Alessandra Luberto, del comitato Cena in Fiera.
Una manifestazione che rappresenta da sempre l’orgoglio cosentino, capace di mescolare sacro e profano: dalla devozione per San Giuseppe alle immancabili zeppole tradizionali, fino alle rievocazioni storiche che animano le strade della città.
Appuntamento alle ore 13, sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand su LaC Play.