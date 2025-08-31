Era il 2021 quando un gruppo di giovani, guidato da Carmelo Staropoli di Caria, nel comune di Drapia, con il supporto del professor Adamo Rombolà dell’Università di Bologna, tracciò il Percorso di Ulisse: un affascinante itinerario di trekking che partiva dal castello, scendeva fino alla fiumara e poi risaliva attraversando alberi secolari e antichi mulini. Un cammino immerso nella natura, a tratti selvaggia, ma ricca di fascino e suggestione. Purtroppo, a fine luglio, un violento incendio che ha devastato il versante adiacente a Caria ha cancellato non solo la vegetazione, ma anche l’intero Percorso di Ulisse.

Per restituire dignità e futuro alla Valle del Cammino di Ulisse, la comunità si è subito mobilitata: un gruppo di giovani, insieme a istituzioni e associazioni locali, ha organizzato una camminata lungo i luoghi bruciati, con l’obiettivo di denunciare l’accaduto e rilanciare un territorio profondamente ferito dal fuoco. La racconteremo questo pomeriggio, nella nuova puntata di LaC Storie, il format curato dal videoreporter Saverio Caracciolo, in onda oggi domenica 31 agosto alle ore 15:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà disponibile anche sulla piattaforma LaC Play.