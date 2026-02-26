Nell’anniversario della strage di Cutro, i familiari delle vittime di quel drammatico naufragio ed alcuni superstiti, saranno in comune a Crotone per una conferenza stampa. L’incontro con i giornalisti è organizzato a cura di Carovane Migranti nell’ambito del calendario di iniziative commemorative organizzate per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma delle morti nel Mar Mediterraneo. A distanza di tre anni, è stato denunciato, le autorità italiane non hanno dato seguito alla promessa di favorire i ricongiungimenti, formulata all’indomani della tragedia, né sono state ancora chiarite le responsabilità del mancato soccorso alla Summer Love, l’imbarcazione colata a picco a poche miglia dalle costa nella notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023.

L’appuntamento sarà al centro della puntata di Dentro la Notizia. Apriremo un collegamento con il municipio pitagorico per raccogliere le testimonianze dei familiari delle vittime e la dichiarazione del sindaco di Crotone Vincenzo Voce, mentre in studio sarà ospite il giornalista Emanuele Armentano, autore del libro Barche di Sabbia. In collegamento da Firenze interverrà Saverio La Ruina della compagnia Scena Verticale che nel capoluogo fiorentino, al Teatro Goldoni, rappresenterà lo spettacolo “Naufrago senza nome”.

Appuntamento IN DIRETTA alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.