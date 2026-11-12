Due emergenze che attraversano il Paese e la Calabria: da una parte la nuova ondata di minacce via email e altri allarmi bomba che hanno coinvolto anche gli istituti calabresi; dall'altra la crisi del lavoro, con la mobilitazione a Catanzaro contro gli esuberi nel settore delle telecomunicazioni.

La prima emergenza: una nuova email, arrivata alle segreterie scolastiche nella mattinata, rilancia minacce firmate ancora una volta da un sedicente Mikhail Andropov. Le segnalazioni riguardano tutto il territorio regionale, con nuove verifiche ed evacuazioni. Una sequenza che sta alimentando apprensione tra studenti, famiglie e personale scolastico e che pone una domanda: chi c'è dietro questa campagna di intimidazione e qual è il suo reale obiettivo?

Intanto arriva la risposta del Governo. Palazzo Chigi annuncia un cambio di protocollo: niente più evacuazioni automatiche sulla base della sola ricezione di email massive, ma interventi legati alla presenza di elementi concreti di pericolo. Resta comunque ai prefetti la possibilità di disporre l'evacuazione quando emergano rischi specifici. Una decisione che apre un altro interrogativo: come garantire la sicurezza senza trasformare ogni messaggio anonimo in un'emergenza capace di paralizzare intere comunità scolastiche? E soprattutto, come individuare i responsabili di una strategia che sembra puntare proprio a generare paura e disorientamento?

Sarà dunque questo il tema centrale di Dietro i fatti - News, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, che oggi accende i riflettori su una vicenda che coinvolge direttamente la Calabria e che richiede chiarezza, responsabilità e risposte.

Nella seconda parte della puntata ci sposteremo sul fronte del lavoro. Ieri a Catanzaro circa trecento lavoratori sono scesi in piazza per protestare contro il rischio di migliaia di esuberi nel comparto delle telecomunicazioni. Una mobilitazione che riguarda da vicino la Calabria, terra nella quale il settore dei call center rappresenta una componente importante dell'occupazione. Al centro della vertenza l'avanzata dell'intelligenza artificiale e dei processi di automazione, che potrebbero mettere a rischio, secondo le stime sindacali, circa duemila posti di lavoro nella nostra regione.

Due storie diverse, un unico filo conduttore: la necessità di risposte concrete davanti a fenomeni che incidono sulla vita quotidiana delle persone, sulla sicurezza e sul futuro del lavoro.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.