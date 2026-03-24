A Cosenza si è concretizzato il passaggio di Amaco, l’ex municipalizzata del trasporto pubblico urbano, al Consorzio Autoline tpl, soggetto privato aggiudicatario dell’acquisto all’asta del ramo d’azienda concernente la concessione regionale del decennale servizio espletato nel capoluogo bruzio. Ne parleremo a Dentro la Notizia con la partecipazione del curatore della liquidazione giudiziale Fernando Caldiero e con i rappresentanti sindacali, in collegamento dalla sede dell’Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina. Da remoto interverrà l’assessore regionale ai trasporti Gianluca Gallo, mentre nel corso della puntata sarà proposta una intervista al presidente del Consorzio Autolinee Mario Rocco Carlomagno.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.