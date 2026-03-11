Oltre tre milioni di persone soffrono, in Italia, di disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia e bulimia. Una problematica con cui convivono anche molti giovani e che investe pure la sfera psicologica oltre che estetica di uomini e donne. Il 15 marzo si celebra la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per sensibilizzare la popolazione su questa particolare tematica, con l’obiettivo di promuoverne la consapevolezza e la prevenzione.

A Dentro la Notizia, sarà proposto un approfondimento con il contributo di biologi, nutrizionisti, psicologi e psicoterapeutici, anche per offrire delle informazioni utili a riconoscere i sintomi spia dei disturbi alimentari e per indicare i più efficaci percorsi terapeutici. Interverranno inoltre i rappresentanti di Adac, l'Associazione Disturbi Alimentari Cosenza, che proprio per la giornata del 15 marzo porterà in scena, al Palacultura Giovanni Paolo II di Rende alle ore 17, lo spettacolo di beneficenza Fiori nel Deserto: un evento nel quale danza e musica di intrecciano per raccontare il vissuto di chi soffre di disturbi alimentari.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.