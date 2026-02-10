Servizi ridotti e disagi per l’utenza, soprattutto quella dei centri periferici. E i sindaci temono una spallata al fragile sistema dei loro territori, aggrediti dal fenomeno dello spopolamento. Appuntamento alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Nei piccoli centri della Calabria nessuno dei bancomat danneggiati dai ladri nelle scorse settimane è stato ripristinato. Non è chiaro se per difficoltà tecnico-logistiche o per la tendenza del sistema bancario di arretrare la rete sportellare, riducendo contestualmente i servizi disponibili ai soli orari di ufficio, con disagi per l’utenza, soprattutto quella dei centri periferici. I sindaci sono preoccupati perché temono un ulteriore spallata al già fragile sistema dei loro territori, aggrediti dal fenomeno dello spopolamento.

Ne parleremo a Dentro la Notizia con un collegamento da Decollatura, nel catanzarese, uno dei centri in cui si è verificato l’assalto della cosiddetta banda della marmotta. Interverrà la sindaca Raffaella Perri. Da Decollatura parteciperà inoltre Felice Simeone, segretario generale First Cisl Calabria mentre in collegamento sentiremo il sindaco di Laino Borgo Mariangelina Russo.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.