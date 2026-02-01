Negli anni Sessanta, a soli diciassette anni, Bruno De Luca, originario di Moladi, una piccola frazione del comune di Rombiolo nel Vibonese, parte per la Germania con due valigie di cartone in cerca di fortuna. Dopo alcuni anni, però, rientra nel suo paese natale e nel 1974 apre una propria attività di serramentista, dedicandosi alla lavorazione e alla realizzazione di manufatti in ferro battuto, il mestiere del cosiddetto “forgiaru”. Tutti lo chiamano "mastru Brunu" e nonostante gli ottant’anni, continua a svolgere piccoli lavori e a riempire la sua agenda di poesie, per tramandare le sue esperienze di vita e di lavoro. Mastro Bruno sarà il protagonista della nuova puntata di LaC storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo. Appuntamento il primo febbraio su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre alle ore 12.00. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.