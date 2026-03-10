L’impennata dei prezzi del carburante rischia di mettere in ginocchio l’economia e di erodere ulteriormente il reddito delle famiglie.

In Calabria le quotazioni alla pompa di benzina e gasolio sono tra le più alte del Paese, con punte che superano abbondantemente i due euro anche in modalità self service. A Dentro la Notizia cercheremo di analizzare il fenomeno e di capire se questi aumenti siano giustificati dalle tensioni che agitano il Medio Oriente o se vi sia una parte attribuibile alle speculazioni.

Saremo collegati con una stazione di servizio a Reggio Calabria per sentire gli umori anche degli automobilisti. Interverrà il vicepresidente regionale di Confesercenti Claudio Aloisio. In collegamento parteciperanno inoltre la presidente regionale di Federconsumatori Mimma Iannello ed il presidente regionale di Unindustria Calabria Aldo Ferrara. Per le ricadute sul comparto agricolo sarà presente in studio Pietro Sirianni, direttore di Coldiretti Cosenza.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.