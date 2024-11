La motovedetta della Capitaneria di Porto e il battello dell'aliquota Sommozzatori dei Carabinieri di Messina lasciano il porto di Cetraro con a bordo la nostra troupe. A 25 miglia più a Sud ci aspetta il secondo parco marino della Calabria. A 800 metri dalla costa, tra Belmonte e Amantea, quelli che sembrano essere due piccoli scogli, in realtà, celano una stupefacente, preziosa, sorpresa. Sotto la superficie dell'acqua, il parco “Scogli di Isca” concede un eccezionale spettacolo di biodiversità.

Più a sud, sul molo di Vibo marina, si svolge ancora un rito antico che mantiene intatta una tradizione che si tramanda da generazioni. Unica in Italia, l'asta del pesce con banditura a voce, trascina in un ritmo frenetico, fatto di occhiate, gesti all'apparenza incomprensibili. In pochissimi minuti quintali di pesce appena portato giù dai pescherecci attraccati qualche istante prima, spariscono sotto gli occhi di scaltri avventori che contrattano il prezzo migliore. In chiusura di puntata, gli emozionanti racconti di mare di due pescatori della marineria di Vibo che ci rivelano quanto questa distesa blu, magnifica quanto impietosa, non faccia sconti a nessuno.

