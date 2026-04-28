Il governo di Roberto Occhiuto sembra puntare tutto sugli studenti e mette in campo una serie di azioni per frenare la fuga dei cervelli. Il consiglio regionale ha infatti modificato la legge sulle borse di studio universitarie per evitare i consueti ritardi nell'erogazione delle stesse. Il Governatore Occhiuto, come promesso in campagna elettorale, ha varato il reddito di merito: fino a mille euro per chi mantiene una media alta agli esami. Ma saranno misure sufficienti a trattenere i nostri giovani? Ne parleremo con ospite in studio il capogruppo regionale di FdI, Angelo Brutto, relatore della nuova legge sulle borse di studio e, in collegamento, Carlo Mascherpa, studente di giurisprudenza a Trento.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.