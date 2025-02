Oggi, su LaC OnAir, alle ore 21.00, canale 17 del digitale terrestre (in diretta streaming e on demand su LaC Play) trentatreesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La trentatreesima puntata è dedicata alla Calabria che produce cioccolato e, proprio in queste settimane, bellissime uova di Pasqua. Grand Terroir ha incontrato, nei moderni stabilimenti di Soriano, Domenico Monardo, general manager dell'omonima industria dolciaria che non ha mai voluto disperdere la dimensione artigiana della produzione. Prima di dedicarsi a tante ottime specialità al cioccolato (fondente o al latte), la Monardo ha consolidato una tradizione basata su dolci tipici: torroni, biscotti di ogni tipo e soprattutto i mitici Mostaccioli che per secoli hanno arricchito le fiere popolari. Da alcuni anni un impegno significativo sul cioccolato che ha consentito di raggiungere, con tanti sacrifici, livelli importanti di sviluppo nonché una distribuzione che tocca anche molti paesi Ue ed ExtraUe. Domenico Monardo nel suo racconto ha ricordato come i traguardi dell'oggi siano figli di generazioni di duro lavoro. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.