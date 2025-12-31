Il format condotto da Pier Paolo Cambareri dedica una puntata speciale alla notte di San Silvestro: collegamenti dalle piazze calabresi, tra eventi, tradizioni, musica e il clima sociale alla vigilia del nuovo anno. Appuntamento alle 13 su LaC Tv e in streaming su LaC Play

Il passaggio al nuovo anno non è soltanto una data sul calendario, ma un rito collettivo che attraversa comunità, territori e identità. Dentro la Notizia dedica una puntata speciale al Capodanno in Calabria, raccontando come le città e i centri del territorio regionale si preparano a salutare l’anno che si chiude e ad accogliere quello che sta per iniziare.

In conduzione Pier Paolo Cambareri, al centro della trasmissione il clima che si respira nelle piazze calabresi alla vigilia dei festeggiamenti, tra eventi organizzati dalle amministrazioni, iniziative culturali, musica, tradizioni popolari e aspettative dei cittadini. Un racconto che intreccia intrattenimento e lettura del contesto sociale, restituendo l’immagine di una regione che vive il Capodanno come momento di condivisione, ma anche come occasione per interrogarsi sul presente e sul futuro.

Il viaggio di Dentro la Notizia attraversa la Calabria grazie ai collegamenti in diretta con le principali piazze. Da Catanzaro, Nico De Luca racconterà l’attesa nel capoluogo regionale e gli appuntamenti previsti per la notte di San Silvestro. Da Cosenza, Patrizia De Napoli seguirà il fermento del centro storico e le iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori. Da Vibo Valentia, Lorenzo Muratore offrirà uno sguardo sulle proposte messe in campo per animare la città e valorizzarne gli spazi urbani. Da Reggio Calabria, Anna Foti racconterà l’atmosfera dello Stretto e gli eventi che accompagneranno il passaggio al nuovo anno.

La puntata anticiperà i principali eventi di fine anno, soffermandosi anche sulle curiosità che arrivano dai diversi centri del territorio regionale: tradizioni che resistono, nuove formule di festa, scelte organizzative e il ruolo delle istituzioni locali nel garantire sicurezza e partecipazione. Un mosaico di storie e immagini che restituisce la varietà della Calabria, tra grandi città e realtà più piccole, tutte unite dall’attesa della mezzanotte.

Dentro la Notizia propone così un racconto corale del Capodanno calabrese, capace di andare oltre la cronaca dell’evento per cogliere il significato civile e sociale di una notte che segna una fine e, allo stesso tempo, apre a nuove prospettive.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.