Nelle carceri della Calabria lo sport diventa strumento di speranza e riabilitazione. È il cuore dell’iniziativa “Una partita per la libertà”, che verrà presentata oggi dal garante regionale dei diritti delle persone detenute, Giovanna Francesca Russo, nella sala del Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella a Reggio Calabria. Un progetto che prova a trasformare le attività sportive in uno strumento concreto di benessere, socializzazione e sostegno ai percorsi rieducativi, restituendo dignità e opportunità a chi è privato della libertà.

L’iniziativa prende avvio da un primo evento alla Casa Circondariale di Arghillà, ma l’obiettivo è più ambizioso: costruire una rete stabile tra istituzioni, magistratura, amministrazione penitenziaria e realtà sociali, per rendere lo sport una parte strutturale della vita negli istituti penitenziari calabresi. Lo sport, come sottolineato dai promotori, non è un semplice passatempo: può ridurre le tensioni interne, migliorare il benessere psicofisico, favorire la socializzazione e contribuire alla prevenzione della recidiva, sostenendo in maniera concreta i processi rieducativi previsti dalla legge.

All'evento di oggi parteciperanno il presidente del Consiglio regionale, Francesco Cirillo, insieme ai rappresentanti dell’Associazione magistrati del distretto reggino, dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, della Polizia penitenziaria e dell’amministrazione penitenziaria. Una partecipazione ampia che conferma l’attenzione istituzionale verso un progetto capace di combinare formazione, sport e reinserimento sociale. E a Dentro la Notizia, in onda alle 13 sul canale 11 del digitale terrestre e su LaC Play, saranno in collegamento esterno proprio Giovanna Francesca Russo e Francesco Cirillo per approfondire finalità e prospettive dell’iniziativa. Dall’inviata Elisa Barresi, collegata da Reggio Calabria, arriveranno inoltre le testimonianze e le dichiarazioni degli altri protagonisti della conferenza stampa.

La puntata, condotta da Pier Paolo Cambareri, racconterà a caldo un’iniziativa che mette al centro la funzione rieducativa della pena, dimostrando come anche dentro le mura degli istituti penitenziari sia possibile costruire percorsi di speranza, crescita e reinserimento nella comunità.