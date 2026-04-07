Ospite in studio il coordinatore regionale di Assopetroli Mario Metallo e collegamenti dalla provincia di Reggio Calabria per cercare di capire cosa sta succedendo. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

Il provvedimento con cui il Governo ha applicato per venti giorni, uno sconto sulle accise dei carburanti per calmierare il prezzo alla pompa di benzina e gasolio, in scadenza quest’oggi 7 aprile, è stato prorogato fino al 30 aprile dall’esecutivo. E tuttavia, nonostante il beneficio fiscale, il costo per un pieno continua ad essere proibitivo.

A Dentro la notizia tratteremo l’argomento con la partecipazione in studio del coordinatore regionale di Assopetroli Mario Metallo.

Da Reggio Calabria sentiremo Giuseppe Febert, vicepresidente della locale sede di Confindustria e poi Jessica Mittica, una delle titolari dell'omonima azienda di logistica di Gioiosa Jonica, Samuele Furfaro dell'impresa Fmb Tubes di Polistena e Valerio Labate di Nucera Trasporti.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.