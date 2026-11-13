Retorica e dichiarazioni che sembrano non dire più nulla: il talk condotto da Antonella Grippo torna con una puntata dedicata alla comunicazione politica (e non solo). Tra gli ospiti Vannacci, Mulè, Crisanti, Pedullà e Loizzo

Le parole del Palazzo hanno ormai smarrito ogni orizzonte di senso. Tutte le dichiarazioni politicanti, tra supercazzole e retoriche a buon mercato, vacuità e fregnacce che attraversano l’etere, il web e la carta stampata. Con la complicità, spesso, di giornalismi scarsamente creativi. È un viaggio nella comunicazione politica (e non solo) quello a cui si appresta Perfidia. Il talk show più irriverente della tv, condotto da Antonella Grippo, torna questa sera, venerdì 13 novembre, alle 21,30 su LaC Tv.

Come sempre ricco e qualificato il parterre degli ospiti: Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Giorgio Mulé (Forza Italia), Andrea Crisanti (Rifondazione Comunista), Gaetano Pedullá (Movimento 5 Stelle), Simona Loizzo (Lega), Antonello Talerico (Forza Italia), Enzo Bruno (Tridico Presidente), Vincenzo Speziali (Noi di Centro).