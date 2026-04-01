Anche sulla scorta del caso della piccola Beatrice di Gerocarne, sollevato dal nostro network, rimasta senza pediatra di base e bisognosa della prescrizione urgente di un farmaco di tipo ospedaliero, nella puntata del primo aprile di Dentro la Notizia saremo a Dasà, nel cuore dell’entroterra vibonese, dove la continuità assistenziale, soprattutto per i più piccoli, sta diventando una chimera.

Dai sindaci e dalle famiglie del comprensorio ascolteremo le testimonianze e le difficoltà nell’accedere ai servizi essenziali la cui mancanza è da annoverare tra i motivi del costante spopolamento di quei territori. Interverrà inoltre Antonio Salvatore Gurnari, segretario regionale della Fimp, la Federazione Italiana dei Medici Pediatri. Sulle conseguenze per i piccoli più fragili interverrà in studio Teresina Intrieri, presidente dell’Associazione Mattia Facciolla.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.