Tra carenze e disservizi, cresce la difficoltà di accesso alle cure per i più piccoli: da Dasà famiglie e amministratori denunciano un sistema sempre più fragile. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

Anche sulla scorta del caso della piccola Beatrice di Gerocarne, sollevato dal nostro network, rimasta senza pediatra di base e bisognosa della prescrizione urgente di un farmaco di tipo ospedaliero, nella puntata del primo aprile di Dentro la Notizia saremo a Dasà, nel cuore dell’entroterra vibonese, dove la continuità assistenziale, soprattutto per i più piccoli, sta diventando una chimera.

Dai sindaci e dalle famiglie del comprensorio ascolteremo le testimonianze e le difficoltà nell’accedere ai servizi essenziali la cui mancanza è da annoverare tra i motivi del costante spopolamento di quei territori. Interverrà inoltre Antonio Salvatore Gurnari, segretario regionale della Fimp, la Federazione Italiana dei Medici Pediatri. Sulle conseguenze per i piccoli più fragili interverrà in studio Teresina Intrieri, presidente dell’Associazione Mattia Facciolla.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.