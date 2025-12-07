Il 30 novembre, a Caria, piccolo centro del comune di Drapia, in provincia di Vibo Valentia, si è accesa l’atmosfera natalizia con l’inaugurazione della casa di Babbo Natale, visitabile fino al giorno dell’Epifania. L’iniziativa, promossa dalla parrocchia della Trasfigurazione guidata da don Felice Palamara, propone un percorso immersivo nel centro storico e sostiene un progetto comunitario, il restauro dell’Oratorio “Don Bosco”.

A tutti i visitatori Babbo Natale consegnerà una pergamena con un racconto natalizio e una statuetta del Bambino Gesù. «Non dobbiamo dimenticare che il Natale è il Bambino di Betlemme, è venuto e continua a venire per portare speranza ai nostri cuori» ha ricordato don Felice nel giorno dell’inaugurazione.

Il progetto al centro della puntata di LaC Storie, curata dal videoreporter Saverio Caracciolo, in onda domenica 7 dicembre alle ore 12:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.