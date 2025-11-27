Ospiti della puntata Pasqualina Straface ed Elisabetta Santoianni, focus sul sostegno alle donne con patologie oncologiche e sul sostegno al comparto olivicolo. Appuntamento alle 13
Dentro la Notizia torna in diretta dal cuore delle istituzioni calabresi. Oggi entreremo nel vivo dei lavori dell’Aula del Consiglio regionale, collegati da Palazzo Campanella a Reggio Calabria, per raccontare scelte, confronti e provvedimenti che incidono direttamente sulla vita delle persone e sul futuro dei settori strategici della nostra regione.
Il primo focus sarà dedicato a un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria: il sostegno economico destinato alle donne calabresi affette da patologie oncologiche. Una misura attesa, che nasce per offrire un aiuto concreto nei momenti più difficili, dove la malattia spesso si accompagna a fragilità economiche, interruzioni lavorative e carichi familiari complessi. A illustrarne portata, finalità e modalità operative saranno l’assessore regionale Pasqualina Straface e il presidente della Regione Roberto Occhiuto, protagonisti di una conferenza stampa che seguiremo e approfondiremo in diretta. Un provvedimento che si inserisce nel più ampio percorso della sanità calabrese verso una maggiore attenzione alla persona, alla prevenzione e alla tutela della dignità dei pazienti.
Secondo tema al centro della puntata: la proposta di legge della consigliera Elisabetta Santoianni, dedicata alla valorizzazione e alla difesa del comparto olivicolo calabrese. Un settore identitario, che rappresenta una delle eccellenze agroalimentari della nostra regione e che oggi richiede strumenti moderni per competere, tutelarsi e crescere. La nuova iniziativa legislativa punta a rafforzare qualità, tracciabilità, promozione e salvaguardia delle produzioni, sostenendo gli operatori e proteggendo il patrimonio olivicolo da minacce ambientali, commerciali e speculative. Un tema che tocca da vicino territori, economie locali e un’intera filiera che da secoli racconta la storia della Calabria.
A discuterne con noi saranno proprio Pasqualina Straface ed Elisabetta Santoianni, ospiti della puntata. Dal Consiglio regionale seguirà gli sviluppi e le voci dei protagonisti il nostro inviato Claudio Labate, mentre in studio la conduzione sarà affidata a Pier Paolo Cambareri. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.