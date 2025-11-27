Dentro la Notizia torna in diretta dal cuore delle istituzioni calabresi. Oggi entreremo nel vivo dei lavori dell’Aula del Consiglio regionale, collegati da Palazzo Campanella a Reggio Calabria, per raccontare scelte, confronti e provvedimenti che incidono direttamente sulla vita delle persone e sul futuro dei settori strategici della nostra regione.

Il primo focus sarà dedicato a un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria: il sostegno economico destinato alle donne calabresi affette da patologie oncologiche. Una misura attesa, che nasce per offrire un aiuto concreto nei momenti più difficili, dove la malattia spesso si accompagna a fragilità economiche, interruzioni lavorative e carichi familiari complessi. A illustrarne portata, finalità e modalità operative saranno l’assessore regionale Pasqualina Straface e il presidente della Regione Roberto Occhiuto, protagonisti di una conferenza stampa che seguiremo e approfondiremo in diretta. Un provvedimento che si inserisce nel più ampio percorso della sanità calabrese verso una maggiore attenzione alla persona, alla prevenzione e alla tutela della dignità dei pazienti.

Secondo tema al centro della puntata: la proposta di legge della consigliera Elisabetta Santoianni, dedicata alla valorizzazione e alla difesa del comparto olivicolo calabrese. Un settore identitario, che rappresenta una delle eccellenze agroalimentari della nostra regione e che oggi richiede strumenti moderni per competere, tutelarsi e crescere. La nuova iniziativa legislativa punta a rafforzare qualità, tracciabilità, promozione e salvaguardia delle produzioni, sostenendo gli operatori e proteggendo il patrimonio olivicolo da minacce ambientali, commerciali e speculative. Un tema che tocca da vicino territori, economie locali e un’intera filiera che da secoli racconta la storia della Calabria.

A discuterne con noi saranno proprio Pasqualina Straface ed Elisabetta Santoianni, ospiti della puntata. Dal Consiglio regionale seguirà gli sviluppi e le voci dei protagonisti il nostro inviato Claudio Labate, mentre in studio la conduzione sarà affidata a Pier Paolo Cambareri. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.