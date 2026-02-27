L’8 marzo si voterà per il rinnovo della carica di presidente della Provincia di Cosenza. Nella stessa giornata gli amministratori locali del territorio saranno chiamati anche a rinnovare il Consiglio provinciale. A Dentro la Notizia ospiteremo in studio il candidato alla presidenza di centrodestra Biagio Faragalli per una chiacchierata sia sul ruolo dell’ente intermedio sia sull’attualità politica.

Inoltre avremo ospite in collegamento Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo e Presidente di Upi, l’Unione delle Province Italiane, che interverrà sulla paventata riforma del sistema di organizzazione delle amministrazioni provinciali. È infatti al vaglio del Parlamento la proposta di ripristinare le funzioni e le cariche elettive precedenti alla riforma Delrio. In chiusura della puntata collegamento con gli inviati del network al Festival di Sanremo.

