Intervista al sindaco del capoluogo bruzio che tenta la scalata ell’ente intermedio. Collegamenti da Catanzaro e Reggio Calabria per affrontare i nodi politici più delicati. Appuntamento alle 13 su Lac Tv

L’8 marzo si voterà per il rinnovo della carica di presidente della Provincia di Cosenza. Nella stessa giornata gli amministratori locali del territorio saranno chiamati anche a rinnovare il consiglio provinciale. Ospiteremo in studio il candidato alla presidenza di centrosinistra Franz Caruso per una chiacchierata sia sul ruolo dell’ente intermedio sia sull’attualità politica.

Inoltre apriremo una finestra con le redazioni decentrate sulle questioni inerenti il comune di Catanzaro, dove il sindaco Nicola Fiorita rischia di essere sfiduciato, ed anche sul toto-candidature a sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.