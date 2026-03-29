VIDEO | Nato il 5 agosto 1983, nel tempo si è trasformato diventando una vera e propria casa per i ragazzi con disabilità. Su LaC Tv il racconto curato da Saverio Caracciolo. Appuntamento alle 12

Era il 5 agosto 1983 quando, a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, un gruppo di mamme scelse di trasformare l’amore per la vita in qualcosa di più grande, nacque così l’Associazione di solidarietà Don Mottola, dedicata a ragazzi con disabilità. Da allora sono passati 43 anni, fatti di impegno, sacrifici e infinita dedizione.

Quello che era iniziato come un piccolo spazio di appena un’ora al giorno è cresciuto, passo dopo passo, fino a diventare un centro diurno che oggi accoglie i ragazzi dalle 8:30 alle 16:30. Un luogo che non è solo un punto di riferimento, ma una vera e propria casa, dove ogni giorno si costruiscono sorrisi, relazioni e speranze.

Qui, grazie anche al cuore grande dei volontari, i ragazzi hanno la possibilità di esprimersi, di imparare, di creare. Attraverso attività e laboratori, riescono a fare cose che spesso fuori da queste mura sarebbero difficili, se non impossibili. Ma soprattutto, qui si sentono visti, accolti e valorizzati per ciò che sono. Nonostante le difficoltà quotidiane, il centro continua ad andare avanti con coraggio, sostenuto da una forza silenziosa ma straordinaria. Tuttavia, per mantenere viva questa realtà così preziosa, c’è bisogno di aiuti concreti. Perché ogni contributo può fare la differenza nel continuare a rendere speciali, ogni giorno di più, le vite dei suoi ragazzi.

Questa importante realtà sarà protagonista della nuova puntata di LaC Storie, il format curato da Saverio Caracciolo, che andrà in onda, come ogni domenica, alle 12:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in straming su LaC Play.