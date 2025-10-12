Torna oggi (alle ore 12 su LaC Tv) l’appuntamento con LaC Storie, il format curato da Saverio Caracciolo. Protagonista Marianna, donna dal carattere vivace e creativo che ha deciso di uscire dagli schemi tradizionali per inseguire la propria autenticità attraverso l’arte.

Cresciuta con il ruolo di casalinga - che non le bastava - Marianna ha scoperto quasi per caso la pittura negli anni ‘90, durante una mostra estemporanea che ha acceso in lei la scintilla di una passione profonda. Da quel momento ha iniziato a sperimentare tecniche, materiali e strade espressive. Oggi, da una stanza nella sua casa a Pizzo (provincia di Vibo Valentia), ha ricavato un laboratorio artistico: tele, pennelli, stoffe, sabbia, carta, colori… qualsiasi cosa le passi tra le mani diventa parte del suo linguaggio visivo.

Il racconto non dimenticherà nemmeno le sue “complicazioni”: con ironia, Marianna spiega che una forma di acufene che le provoca vertigini contribuisce alla resa di “opere sismiche”, dove limite e imperfezione diventano forza creativa.

Una storia di trasformazione e coraggio artistico, dove ogni pennellata diventa manifestazione di sé e ogni imperfezione un segno distintivo.

