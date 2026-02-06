Tre giornate di mobilitazione nella stessa settimana in tre punti diversi della Calabria, accomunate però dalla medesima volontà: la difesa dei presidi sanitari pubblici. Il 5 febbraio i cittadini di Tropea hanno manifestato davanti l'ospedale. I comitati spontanei denunciano lo svuotamento di funzioni della struttura e la carenza di posti letto, ridotti al lumicino e non vogliono perdere un punto di riferimento di cura e salute importante per questa comunità. Il 6 febbraio a Cosenza è stato messo in calendario un dibattito pubblico promosso nel palazzo comunale dal titolo Cosenza Sanità – discute la città. Il 7 febbraio poi, nel piazzale dell'ex ospedale Pasteur di San Marco Argentano, si svolgerà un'altra iniziativa: un sit-in degli abitanti della Valle dell'Esaro preoccupati per la mancata riconversione in Centro di Assistenza Primaria Territoriale.

Preoccupa poi la lentezza con cui procedono i lavori di realizzazione delle case di comunità: in Calabria con i fondi del Pnrr bisogna aprirne ben 61 ma il piano registra ritardi tali da mettere a rischio le risorse già stanziate.

Se ne parlerà a Dentro la Notizia con il dirigente nazionale del Partito Democratico Carlo Guccione, il quale promette di mettere a nudo tutte le criticità della gestione della sanità in Calabria, ancora commissariata nonostante gli impegni assunti nell'ultima campagna elettorale dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Parteciperà inoltre il Segretario generale della Uil Pensionati Calabria Francesco De Biase, che proprio nei giorni scorsi ha snocciolato i preoccupanti dati Agenas che fotografano la poco lusinghiera situazione dei servizi sanitari pubblici in Calabria.

Manterremo poi uno sguardo attento sulle condizioni meteo, in concomitanza con l'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile lungo la costa tirrenica delle province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia.

