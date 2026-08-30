Melinda Mantuano e Giancarlo Gualtieri protagonisti di un viaggio tra creatività, fede e memoria popolare. In onda domenica alle 12
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Due storie diverse, ma accomunate da un legame profondo con San Francesco di Paola, patrono della gente di mare italiana e della Calabria. Saranno al centro del nuovo appuntamento con LaC Storie, in onda domenica 30 agosto alle ore 12:00.
Da una parte c’è Melinda Mantuano, protagonista a Paola di una mostra dedicata alle sue opere pittoriche. Attraverso la tecnica del colaggio, l’artista realizza quadri astratti caratterizzati da colori vivaci, combinazioni sempre diverse e risultati unici e irripetibili. Una ricerca artistica che punta a trasmettere emozioni e, soprattutto, a regalare un pizzico di gioia a chi si ferma a osservare le sue opere.
Dall’altra c’è Giancarlo Gualtieri, collezionista di immaginette sacre e presidente dell’Associazione Italiana Cultori Immaginette Sacre, impegnato nella salvaguardia e nella valorizzazione di una tradizione antica che rischia di scomparire.
Per generazioni, infatti, il santino ha rappresentato un piccolo oggetto di devozione quotidiana. Era consuetudine conservarne uno nel portafoglio o nella borsa, come simbolo di fede, protezione e vicinanza al santo raffigurato. Una presenza discreta, ma profondamente radicata nella cultura popolare italiana.
Con l’avvento della modernità, però, questa tradizione sta progressivamente perdendo terreno. I santini vivono una fase di crisi: se ne stampano sempre meno e il loro utilizzo è diventato meno frequente rispetto al passato.
Arte, fede, memoria e tradizioni popolari si intrecciano così nel nuovo viaggio di LaC Storie, attraverso due esperienze differenti che trovano in San Francesco di Paola il loro punto d’incontro. L’appuntamento è domenica 30 agosto alle ore 12:00.