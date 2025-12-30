Nella puntata condotta da Pier Paolo Cambareri intervista al consigliere regionale e già sindaco della Città dello Stretto per 11 anni per tracciare un bilancio del suo percorso amministrativo e politico e guardare al futuro. Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Quasi undici anni alla guida di Reggio Calabria, una stagione politica lunga e complessa che si chiude e, allo stesso tempo, apre una nuova fase istituzionale e personale. Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, dedica una puntata speciale a Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria per due mandati e oggi neo consigliere regionale della Calabria, chiamato a tracciare un bilancio del suo percorso amministrativo e politico.

Una conversazione che parte dalla fine di un ciclo: la decadenza dalla carica di sindaco, conseguenza dell’elezione in Consiglio regionale, e l’avvio di una fase transitoria per Palazzo San Giorgio, in attesa delle elezioni comunali della prossima primavera. Un passaggio istituzionale che segna il punto di arrivo di un’esperienza iniziata nel 2014 e che ha attraversato crisi finanziarie, tensioni politiche, emergenze sociali e tentativi di rilancio urbano.

Al centro della puntata, i grandi temi della città e della Città metropolitana di Reggio Calabria: il risanamento dei conti, le difficoltà strutturali di un ente a lungo in sofferenza, le politiche per le periferie, il rapporto con il mare e il waterfront, le infrastrutture, la mobilità, le politiche sociali e culturali, lo sviluppo economico e il ruolo del capoluogo nello scenario regionale e dello Stretto.

Non mancherà l’analisi del percorso politico di Giuseppe Falcomatà, figlio di Italo Falcomatà, il sindaco della Primavera reggina, con cui il confronto – simbolico e politico – ha accompagnato tutta la sua esperienza amministrativa. Un racconto che affronta anche il rapporto, spesso complesso e segnato da fasi alterne di tensione, con il Partito Democratico e con i vertici regionali del partito, tra autonomia amministrativa, crisi di maggioranza e isolamento politico.

Uno sguardo sarà rivolto infine al futuro: le prospettive di Reggio Calabria, le sfide che attendono la città, il ruolo che Falcomatà immagina per il capoluogo e per l’area metropolitana, e il confronto politico che si aprirà nei prossimi mesi in vista della conquista del Comune nella prossima primavera, in un passaggio elettorale destinato a segnare un nuovo equilibrio. Appuntamento alle ore 13, sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.