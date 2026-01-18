VIDEO | Il ritorno a Simbario, il legame profondo con i boschi e con le proprie radici: la storia di Luigi sarà al centro della puntata a cura del videoreporter Saverio Caracciolo. Appuntamento i 18 gennaio alle 12.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Nel 2014 Luigi Barbara prende una decisione importante, lasciare Milano per fare ritorno in Calabria, nel suo paese di origine, Simbario, un piccolo centro in provincia di Vibo Valentia, immerso nel cuore del Parco Naturale Regionale delle Serre. Qui riscopre un legame profondo con le sue radici e con un territorio ancora autentico, fatto di boschi, silenzi e paesaggi incontaminati. Grande appassionato di natura ed esperto conoscitore dei lupi, Luigi vive la montagna come una parte essenziale della propria esistenza.

Ogni giorno percorre sentieri, osserva la fauna e ascolta i ritmi del bosco, coltivando un rapporto intenso e rispettoso con l’ambiente che lo circonda. La montagna non è solo il luogo in cui vive, ma uno spazio vitale che nutre la sua passione, la sua conoscenza e il suo modo di stare al mondo. Luigi è il protagonista della prossima puntata di LaC Storie, format a cura del video reporter Saverio Caracciolo. Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre domenica 18 gennaio alle ore 12:00. La puntata sarà posi disponibile su LaC play.