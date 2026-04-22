Doppio appuntamento a Bruxelles per la valorizzazione del principe degli agrumi reggino, fuori dai confini regionali e nazionali.

“Il Bergamotto di Reggio Calabria – Tra storia, nutraceutica, biodiversità e l’Indicazione Geografica Protetta” è il titolo della conferenza che si tiene al Parlamento Europeo mercoledì 22 aprile 2026 e che precede il cooking show serale a tema.

L’evento, ospitato dall’eurodeputato Denis Nesci con il gruppo parlamentare ECR, è organizzato in collaborazione con il Comitato Promotore del Bergamotto di Reggio Calabria IGP e con l’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina.

Per l’occasione Dentro la Notizia aprirà un collegamento con la capitale belga coordinato dalla giornalista Elisa Barresi, con numerosi ospiti che si alterneranno al microfono.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.