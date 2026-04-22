Deceduti sul colpo la donna, Anna Democrito di 46 anni, e due maschietti di 4 mesi e 4 anni. Gravissima la femminuccia di 5 anni e mezzo. Il tentativo disperato del papà di salvarli, indagini in corso per capire le cause dietro al drammatico gesto

Era in casa al momento della tragedia il marito della donna che questa notte, a Catanzaro, si è lanciata con i figli dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di un palazzo, a Catanzaro, in via Umberto Zanotti Bianco. Tragico il bilancio: hanno perso la vita sul colpo la donna, Anna Democrito, e due figli maschi di 4 mesi e 4 anni. La terza figlia, una bambina di 5 anni e mezzo, è grave ed è stata ricoverata nella Rianimazione dell’ospedale di Catanzaro.

Il marito della donna, secondo quanto si è appreso, non si sarebbe accorto di quanto stava accadendo. Si sarebbe svegliato dopo aver sentito dei rumori. Sceso in strada - dove è stato poi raggiunto dai vicini - ha provato a rianimare i bambini prima dell'arrivo del 118. L'uomo è ora sentito dagli inquirenti per ricostruire le possibile cause del drammatico episodio.

Secondo le testimonianze raccolte, la famiglia era tranquilla, anche se in passato la donna avrebbe mostrato leggeri segnali di disagio. Anna Democrito, di 46 anni, lavorava come operatrice sanitaria in una Rsa ed era conosciuta per il suo attivismo nella parrocchia vicino casa.

Gli investigatori della Squadra mobile di Catanzaro, insieme a personale della polizia scientifica, hanno compiuto un sopralluogo all'interno dell'appartamento in cui viveva la famiglia. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo. Gli investigatori, tuttavia, da quello che si è saputo, sembrano comunque avere pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.