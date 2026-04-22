«È una tragedia, sono rimasto allibito da questa scena. Mi dispiace tanto, ma ciò che mi dispiace di più è il coinvolgimento dei bambini. Non meritavano quella sorte». C’è sconcerto tra i vicini di casa di Anna Democrito, la 46enne di Catanzaro che questa notte si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della sua abitazione insieme ai suoi tre figli, due dei quali deceduti.

Cronaca

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Luana Costa
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«Non ci aspettavamo questo epilogo, qualcosa si sospettava ma nulla di certo» ha quindi aggiunto. «Ci ha spiazzati tutti. I residenti del condominio hanno voluto ricordare la donna, deponendo un mazzo di fiori nel luogo della tragedia. A pochi metri un ciuccio rosso, con ogni probabilità appartenente al bambino più piccolo, di soli quattro mesi.

L’azienda edile a piano terra ha sospeso le attività in segno di lutto: «Tragedie di questo genere non accadono tutti i giorni» spiega il titolare dell’esercizio. «Abbiamo deciso di chiudere perché siamo affranti, non riusciamo nemmeno a passare da quel punto, io parcheggiavo spesso lì».

Il figlio del titolare della ditta edile ha aggiunto: «Siamo sconvolti per la notizia e per i bambini. Non li conoscevo bene ma di passaggio entrando e uscendo dal palazzo». 

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Redazione Cronaca
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