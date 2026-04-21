La perdita di un nonno è un'esperienza devastante, poiché rappresenta spesso una figura di sostegno e amore incondizionato. È il momento di profondo dolore che sta vivendo Giuseppe Giofrè, talentuoso ballerino originario del quartiere marina di Gioia Tauro. L’artista, vincitore della categoria danza del popolare talent show “Amici” condotto da Maria De Filippi, si è trasferito a Los Angeles e partecipa ad eventi di livello internazionale, ma è sempre rimasto legato alle proprie radici. Figura centrale nella sua vita e autentico pilastro affettivo è stato il caro nonno venuto a mancare giorni addietro.

«Sei la stella più luminosa che il cielo possa custodire adesso, ma nel mio cuore sei ancora qui, vicino a me, ciao nonno».

Giofrè ha spesso parlato del legame speciale con il nonno, e lo ha ricordato così su Instagram. Il suo libro autobiografico, "Stidda", ha preso forma anche grazie ai valori e agli insegnamenti ricevuti da questa figura così importante. Il significato di "Stidda" in dialetto calabrese significa "stella". Il titolo è un omaggio al nonno di Giuseppe, soprannominato "Stidda" per i suoi occhi blu sempre puntati verso il cielo, diventato per il ballerino calabrese un simbolo di ispirazione.

«Senza volerlo, mio nonno mi ha spronato fin da piccolo a cercare con lo sguardo la verità delle cose, i piccoli segreti che custodiscono, le storie che nascondono. Mi ha insegnato a guardare le stelle» diceva Giuseppe in una vecchia intervista. Oggi sono tantissimi gli attestati di cordoglio da parte dei fan e del popolo gioiese, che in questo momento difficile vogliono mostrare vicinanza a Giuseppe. La scomparsa del nonno ha di sicuro rappresentato una perdita significativa, ma la sua memoria continuerà a vivere per sempre.