Quarto pareggio consecutivo per il Catanzaro che, in occasione della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, impatta 1-1 in casa della Juve Stabia, risultato che non compromette la corsa ai playoff. A raccontare il cammino della categoria cadetta è “11 in Campo”, il format di LaC Tv condotto dal giornalista Maurizio Insardà. Ospiti in studio il giornalista Gianpaolo Cristofaro e il direttore sportivo Beppe Ursino.

Catanzaro, clima da spareggio

A 270 minuti dalla fine della regular season, il Catanzaro inizia a percepire l’atmosfera playoff, confermandosi protagonista anche in questa stagione. Ormai realtà solida e organizzata, modello nel panorama calabrese e non solo, il club è portato avanti con dedizione e continuità dal presidente Floriano Noto. Proprio il patron giallorosso, ospite della puntata, ha dichiarato: «Da quando ho preso il Catanzaro abbiamo disputato quasi ogni anno i playoff, ma li abbiamo sempre persi. Questa volta speriamo di sfatare il tabù. Abbiamo inoltre uno dei centrocampi più forti del campionato, senza dimenticare che siamo stati costretti a fare a meno di una pedina come Pompetti, giocatore di valore rimasto fuori circa sei mesi per un brutto infortunio. Sicuramente, per la prossima stagione, avremo un’arma in più, considerando anche figure come Petriccione».

Il calcio come un’azienda

Una realtà, quella giallorossa, che continua a crescere e che rappresenta sempre più un modello per il calcio del futuro. Su questo il presidente Noto ha le idee chiare: «Vorrei organizzare il calcio come un’azienda vera e propria, facendo un paragone con l’industria. Se un’industria non ha un impianto di produzione non può andare avanti e sarebbe costretta a poggiarsi su terzi. Allo stesso modo, nel calcio, per creare valore bisogna costruire i talenti in casa. Per portare avanti questo progetto sono fondamentali le strutture. Sotto questo aspetto, a breve inizieremo la progettazione del centro sportivo, che sarà il cuore pulsante della società».