Il giovane è conosciuto a livello internazionale grazie al suo lavoro sui social e alle collaborazioni con alcuni dei più grandi brand al mondo. La sua storia al centro della puntata a cura di Saverio Caracciolo. Appuntamento su LaC Tv l’11 gennaio alle 12.00, canale 11 del digitale terrestre

Domenico Lamanna, in arte Doom’s Art, è un artista calabrese di Melicucco in provincia di Reggio Calabria, conosciuto a livello nazionale e internazionale grazie al suo lavoro sui social e alle collaborazioni con alcuni dei più grandi brand al mondo. Oggi il suo profilo Instagram @doomsartofficial conta oltre 160.000 follower, con decine di contenuti che hanno superato il milione di like.

Nel corso degli anni ha collaborato con brand come Juventus, Adidas, Red Bull, HP, Diadora, Canva e molti altri, portando la sua arte in tutta Italia attraverso eventi, live performance e progetti creativi. Ad aprile ha ricevuto il Premio Eccellenza Calabrese durante il Festival di Cultura Cinematografica di Polistena. La sua storia è l’esempio di come talento, visione e determinazione possano trasformare un sogno nato in Calabria in un percorso artistico riconosciuto a livello nazionale. Lamanna sarà protagonista della prossima puntata di LaC Storie, il format a cura del videoreporter di LaC Tv, Saverio Caracciolo. Appuntamento domenica 11 gennaio alle ore 12:00, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.