Su LaC Tv la voce di amministratori locali e imprenditori dopo i gravi danni subiti dal maltempo che si è abbattuto sul territorio nei mesi scorsi: appuntamento alle 13

Alla vigilia del weekend del 25 aprile ed a quasi tre mesi dal devastante passaggio del ciclone Harry, le telecamere di Dentro la notizia si accenderanno sul litorale jonico di Catanzaro Lido, una delle zone più colpite dall’estremo evento atmosferico, che ha causato gravi danni alle coste calabresi mettendo in ginocchio numerose attività commerciali.

Sentiremo la voce di amministratori locali ed imprenditori in relazione alla ripartenza della stagione turistica ed alle procedure attivate dal Governo centrale e dalla Regione a sostegno del tessuto economico-produttivo di quell’area. Saranno ospiti dell’inviato Nico De Luca, tra gli altri, l’assessora alle attività economiche del comune di Catanzaro, Giuliana Furrer e la rappresentante del sindacato balneari e proprietaria di uno degli stabilimenti danneggiati dal maltempo Anna De Fazio. Parteciperà inoltre Giancarlo Formica, referente di Federalberghi per la provincia di Cosenza.

Seguiremo inoltre in diretta gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni della piccola Maria Luce, la bimba di quasi 6 anni, unica sopravvissuta del tragico gesto suicida compiuto dalla madre. La piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla Dulbecco di Catanzaro e poi trasferita al Gaslini di Genova.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.